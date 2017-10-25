明早晚偏涼 北、東部偶雨 蘇拉颱風週五最近台

明（26）日天氣受到東北季風增強影響，大台北東側、東半部地區有局部短陣雨，其餘地區多雲到晴。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明（26）日天氣受到東北季風增強影響，大台北東側、東半部地區有局部短陣雨，其餘地區多雲到晴，午後南部山區也有零星短降雨。蘇拉颱風持續往西北方向移行，隨後將轉往東北，預計27日及28日最靠近台灣。明日各地白天高溫為27至29度，低溫為18到21度。

據中央氣象局預報，降雨方面，由於明日東北風增強，迎風面的大台北東側與東半部地區有局部短暫雨，南部山區午後也可能有零星短陣雨，其他地區大多為多雲到到晴的天氣。明日白天降雨的情形較為零星，夜晚水氣較多、降雨率高。

颱風方面，22號蘇拉颱風，今（25）日下午2時位於鵝鑾鼻東南東方約1730公里之海面上，預側未來將往西北移行至琉球東南方近海，隨後將逐漸轉向為東北，朝日本南方海面前進，預估27日及28日相對距離台灣較近，但蘇拉偏轉位置以及後期路徑仍存在變數。《天氣風險公司》指出，本週五（27）日起台灣要開始留意蘇拉颱風的外圍環流，天氣變化會較大，但目前蘇拉侵襲台灣的機率不高。

溫度方面，氣象局表示，明日各地早晚天氣較涼，中南部日夜溫差可達10度左右，白天高溫約27至29度，低溫可到18至21度。提醒早出晚歸的民眾注意氣溫變化，記得添加衣物以免受涼。

空氣品質方面，明日高屏局部為紅色警示（對所有族群不健康），中部雲嘉南、金門橘色提醒（對敏感族群不健康），指標汙染物為細懸浮微粒與臭氧。

蘇拉颱風預計27日及28日最靠近台灣，台灣天氣變化會較大，但侵台機率仍較低。（圖擷自中央氣象局）

明日各地白天高溫為27至29度，低溫為18到21度，早晚天氣較涼，中南部日夜溫差大。（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線預測。（圖擷自中央氣象局）