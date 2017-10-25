一週只賣一餐！明新科大實習餐廳 開放外人用餐

明新科大的@house實習餐廳每週三中午固定「見客」，歡迎鄉親去捧場。（記者黃美珠攝）

2017-10-25 20:35

［記者黃美珠／新豐報導］明新科技大學有個1週才開張1次的餐廳，13年來隱藏在校內少有人知，是該校改制後配合旅館系成立而設的實習餐廳，專供大2學生實作練習，裡面包含有旅館營運模擬實務教室，也有餐飲實習和飲務教室等。而為讓學生能累積更多實戰經驗，即日起對外開放，歡迎鄉親朋友每週3中午前往考核該系學生的手藝和服務。

這個名為@house的學生實習餐廳就在該校游泳池館、保齡球館的2樓，每週三早上11點營業到下午2點。該校旅館事業管理系成立18年來，這個餐廳就配合存在了13年之久，供應的是各國不同的風味料理。

旅館系系主任張博能說，這個實習餐廳主要分成旅館營運模擬實務教室，也就是實習餐廳本身、餐飲實習與飲務教室、客房庶務教室、以及實習會館。

學生從前場接待、點餐、擺餐，到後場的烹調、備餐、上菜、調製雞尾酒等，到客房和會館的營運統統都要學習。

張博能直言，這個實習餐廳13年來只有校內人士知道，校外、甚至是學校周邊的鄰居都鮮有人知。

他們希望進一步強化學生未來進入業界的適應能力和專業技巧，決定從即日起對外開放用餐，歡迎有興趣的鄉親能以（03）5593142轉3751預約。