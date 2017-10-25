台南賞鳥2大明星 黑面琵鷺、黑腹燕鷗都回來了

黑琵在北門三寮灣的農田覓食。（黃永豐提供）

2017-10-25 19:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南濱海進入賞鳥季，兩大明星鳥之一的黑面琵鷺在北門三寮灣的農田今年首次紀錄多達68隻前來覓食，另一明星鳥黑腹燕鷗上週現蹤北門潟湖三寮灣、井仔腳一帶棲息，到今天已近5千隻，鳥況豐富。

進入賞鳥熱季，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的台灣國際觀鳥馬拉松大賽也將在28、29日登場，有25支國內、外賞鳥隊伍在連續24小時走訪雲嘉南各賞鳥景點競逐紀錄鳥種數量。

其中，黑琵在北門三寮灣的農田首次被目擊紀錄是在4年前，十分罕見，當時只來1隻，3年前也只有3隻黑琵，前年16隻，去年出現46隻，今年最多來了68隻，其中今年韓國繫放的新生兒V26也遠來報到，使得三寮灣的黑琵鳥況漸打開知名度。

目前黑琵來台南棲息數量近800隻，除七股曾文溪口主棲地，安南四草、七股頂山、學甲濕地、布袋都是鳥友耳熟能詳的黑琵棲息地，黑琵之所以到三寮灣的農田，台南市生態保育學會理事長邱仁武說，三寮灣一帶的農田土壤鹽分較高，到9月後的秋季二期作為栽種紅蔥頭、蒜頭，須引進溪水灌溉農田，稀釋鹽分，因此吸引黑琵到積水農田覓食。

黑腹燕鷗上週也到北門潟湖報到，到今天已有近5千隻，鳥群在潟湖上空盤旋飛舞後降落蚵棚棲息，吸引許多鳥友專程來看老友；以前黑腹燕鷗數量可達5萬隻以上，近些年棲息數量減少，棲息時間縮短，還看不到反轉跡象。

黑腹燕鷗群體亂中有序。（台南市生態保育學會黃永豐提供）