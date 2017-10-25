超扯「烏龍中輟」！小一學童 竟被另所學校通報未入學

2017-10-25 21:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市家長投訴說，孩子明明就讀關東國小一年級，且開學已快兩個月，卻竟有警察找上門來，說孩子被龍山國小通報未入學且中輟，要求說明孩子目前狀況！家長憤怒抱怨，這已讓孩子蒙上陰影，事後雖撤銷中輟紀錄，卻也突顯學校教育單位未橫向聯繫查證的漏洞，更讓警方揹黑鍋。

校方：有轉交通知 查無就學狀況

龍山國小說，6月初有掛號寄入學通知書給家長，但被退件，9月中旬也有家訪，並將入學通知單交給警衛，還上學生資源網查詢比對，都未查到學生的就學狀況，才會依規定在10月底向強迫入學委員會通報中輟，學校並不知道孩子已就讀關東國小。

市府：兩校同學區 加強橫向聯繫

新竹市教育處副處長黃玉梅說，經了解，可能學校在橫向聯繫上出了狀況。今年龍山國小與關東國小屬共同學區，新生可自由選擇想念的學校就讀，可能原本孩子是龍山國小學區內的學生，但後來就讀關東國小，加上陰錯陽差未與家長聯絡上，才會導致龍山國小通報新生未入學中輟，未來會請學校教務及學務等單位先橫向聯繫查訪，或先向教育處通報查證，避免造成家長困擾。

家長：根本沒家訪 警電告嚇壞人

家長則火大地說，根本沒有龍山國小的學校人員來家裡查訪，他們是被警方告知孩子中輟，才得知擺了這麼大的「烏龍」，搞得家中長輩以為警察找上門是發生什麼嚴重大事。

過去新竹市也曾發生有學生申請提前入學，已就讀小二了，竟還被學校通報是新生未入學的中輟生，顯示各校都是各自為政，未向教育處上級單位查證就通報中輟，也讓警方疲於奔命。

教育處強調，未來會請學校針對新生未入學部分，在家訪後再向教育處查證是否就讀市轄其他學校，做第二層的把關，避免造成家長困擾與憂心。