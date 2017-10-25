日版《那些年》 跨海新北平溪取景

日版《那些年，我們一起追的女孩》跨海至新北市平溪取景，圖為男主角山田裕貴及女主角齋藤飛鳥。（新北市觀光旅遊局提供）

2017-10-25 19:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕2011年爆紅的國片《那些年，我們一起追的女孩》，描繪青春期男女的愛情故事，今年日本改編翻拍，劇組今天跨海赴新北市平溪老街、菁桐車站取景，由日本人氣男星山田裕貴及「可愛教主」齋藤飛鳥，重現中文版電影的經典浪漫橋段，預估將掀起一股青春純愛旋風。

日版《那些年，我們一起追的女孩》預計2018年在日本上映，由導演長谷川康夫執導，國片男主角柯景騰的角色，由山田裕貴擔綱，曾主演日劇《惡作劇之吻2013》、電影《明天，我要和昨天的妳約會》等作品；台灣男生心目中的女神沈佳宜，找來人氣女團「乃木坂46」成員齋藤飛鳥主演，19歲的她第一次參與電影拍攝，日本網友將她譽為新世代日本三大可愛教主之一。

新北市政府觀光旅遊局表示，為協助日版《那些年》順利開拍，與新北市協拍中心居中協調，提供行政聯繫與場勘協助，除借用菁桐火車站及平溪石底橋為拍攝場景外，也感謝平溪分駐所、天燈派出所、平溪區公所的場地支援。

此外，觀光旅遊局還邀請日本劇組與近15位日本隨行媒體走訪平溪地區，體驗電影中平溪鐵道、老街場景，並攜手施放天燈，造訪全世界獨一無二的「天燈派出所」，將心願親筆寫在明信片上，心願隨著天燈冉冉上升，見證平溪在國際的觀光魅力。