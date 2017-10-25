出國旅遊最新省錢招式 購物回饋網訂機票住宿回饋現金

2017-10-25 19:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣旅客對出國旅遊機票住宿喜歡精打細算，近來國內也出現主打購物回饋的網站標榜「消費反利」，透過現金回饋吸引消費者上門。省錢旅遊達人表示，購物回饋網站在歐美及新加坡風行已久，在台灣則是新的省錢方法，但仍提醒消費者，部分回饋網站的優惠只能擇一使用，消費者購物時要睜大眼睛。

台灣人每年約有7成旅遊費用花在境外旅行，但要如何玩得開心、又玩得便宜可是一大學問。2016年進入台灣市場的購物現金回饋網站ShopBack，看準國人出國旅遊喜歡精打細算的模式，今年與旅遊網站合作，旅客只要在該網站購買阿聯酋、booking.com、Agoda、Klook的住宿機票或套裝行程，除原本網站及信用卡折扣，還能再拿回最高6%的「回饋現金」。

舉例來說，想到日本看五箇山合掌村點燈美景，KKday兩天一夜的行程兩人原價是1萬4990元，搭配線上旅展活動與9折優惠折扣碼，一個人只要3725元．但是若透過ShopBack訂購，除網站優惠外，還可以另外獲得2%回饋現金，行程直接下殺48折。

943省錢旅遊達人表示，這類消費反利的回饋網站近來在台灣興起，折扣下來相當於是打九折，雖然可能沒有旅展現場下殺的折扣多，但針對很多訂房不折扣的飯店，是唯一的省錢方式。

943省錢旅遊達人也提醒，有些購物回饋網站優惠只能擇一使用，例如享有訂房網折扣，就無法有現金回饋，消費者購物時務必要細看網站內容說明。