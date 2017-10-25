太搶手！公有停車場一位難求 彰化市長夫人排1年半才租到

2017-10-25 22:00

〔記者湯世名／彰化報導〕在價格低廉之下，彰化市包括華陽、復興等6座公有停車場共776個汽車停車格承租大爆滿，市公所力拚「翻轉率」，平均1個停車格至少可供2輛汽車於不同時段輪流停放，仍一位難求，目前還有上千人排隊，連市長邱建富夫人林素真也在排隊長達1年半後，才順利租到華陽停車場的停車格。

彰化市公所統計，目前市有公共停車場包括第一、第二、民權、華陽、向陽、復興、金馬、自強等，除了後兩者甫納入造產，前6座停車場停車格已達到爆滿狀態，每年可為市庫帶來可觀收入，去年更達到2600多萬元，其中又以位於黃金地段的華陽停車場年收860萬元最高，堪稱是市庫的「金雞母」。

市長邱建富說，他上任前，只有第一、第二、民權、華陽這4座停車場，年收僅上千萬元，他上任後實施企業化經營，納入復興、向陽這2座停車場後，停車收入暴增，於去年達到最高峰，年收入是他上任前的1.5倍。

他進一步說，儘管彰化市已實施路邊停車收費，但這6座公有停車場仍然一位難求，應與有人員看守、位於室內、月租費低廉等因素有關。他還把每個停車格充分利用，達到「效益極大化」，也就是拚「翻轉率」，以華陽停車場為例，附近有縣府、彰基等大型公家機關及民營企業，民宅也相當密集，因此，他把相關行業人員或居民的停車時間「錯開」，例如縣府人員下班後把車駛離，原車位就可讓另名車主停放，直到隔天上午駛離，又可讓縣府人員停進來，如此一來，一個停車格至少可供2輛汽車於不同時段輪流停放，果然為市庫帶來超高收益。

而月租費則相當低廉，以華陽停車場為例，縣府人員月租只要1250元，平均1天才40多元。據市公所統計，這6座停車場目前仍有上千人排隊等著租車位，就連市長夫人林素真，也是在候租長達1年半之後，才順利承租到華陽市場的停車格。邱建富說，即便是市長夫人，也得「按照規定」排隊候租，以示公平。