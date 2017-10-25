恆春大平國小重建 球場造型校舍吸睛

恆春大平國小重建，潘孟安為球隊打氣並體驗。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-25 18:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕成立於民國31年的恆春大平國小，近年成立少棒隊成績優異，校舍卻殘破不堪，前年在屏縣府協助下重建，今天屏縣長潘孟安特別到場訪視，對設計為棒球場外野的校舍讚不絕口，也期盼孩子們課業及球技都精進，讓大平校舍成為恆春西半島的地標建築。

75年歷史的大平國小，老舊校舍經過多次地震颱風侵襲，屋頂漏水、牆壁龜裂、鋼筋裸露等狀況嚴重，經過縣府、恆春鎮公所等單位協助爭取下，獲得教育部5千多萬經費改建，順利在這個月完成啟用，造型特殊的校舍，吸引不少畢業校友返校拍照留念。

潘孟安指出，校園設計配合恆春大平頂山區自然意象，建構出美侖美奐的優質校園，規劃新校舍的過程中，將社區文化與民眾的需求納入，希望未來建構老幼共學環境，中廊設計挑高空間營造校園入口嶄新意象，並將巧妙將棒球發展特色融入設計，縣府目前正重建19所學校共27棟校舍，未來將進一步補則各校軟體及網路環境需求。

除了大平國小，同樣在上月啟用的恆春國中新校舍，同樣評估結構耐震能力不足，進行補強不符經濟效益重建，新校舍呈現古蹟現代的融合，穩重厚實得城牆建築風格，呼應恆春古城與校園建築的合奏，透過對地方特色、印象轉移設計概念，建造「瑯嶠古風」建築新風貌。