糖業式微僅剩冰棒 學生用科技創意行銷

南市東區大同國小學生透過雷射雕刻機將祝福語刻在冰棒棍上，形成特殊的祝福冰棒棍。（記者王俊忠翻攝）

2017-10-25 19:53

〔記者王俊忠／台南報導〕一支冰棒，帶起一連串的學習行動！

南市東區大同國小發展「鐵道文化」課程，從探索在地台糖冰棒歷史出發，結合食安議題，引進「翻轉教室」概念，引導孩子從挑選在地水果、尋找達人、試做冰棒、計算成本、雷雕設計、拍攝廣告創意行銷到販賣冰棒，培養解決問題、溝通創造與團隊合作能力，結合跨校共學及雲遊學雲端分享，將食安概念化為具體行動，使小學生們成為健康『食尚』小maker。

大同國小教師團隊帶領學生進行鐵道文化課程時，發現隨著糖業式微，鄰近鐵道糖廠紛停閉或轉型，僅剩台糖冰棒，師生調查分析市面冰棒有過多人工香料、添加物，對健康有害，如何結合在地水果製作出健康美味有創意的冰棒，引發師生探索興趣。

為製作更好吃的冰棒，透過「天然、手作、台南」等關鍵字，搜尋到在地冰棒達人來指導，學生才了解到原來製作冰棒要先知道水果、牛奶及糖的比率，才能讓每支冰棒有黃金比例品質。冰棒定價則要知道有那些製作、隱形及營運成本，怎樣定價不致虧本，數學課學到的知識就運用到了！

學生分組討論、進行冰棒創意命名設計，將創意名稱拍攝成短片，上傳網路平台票選，透過這機制把全校都拉進來投票，冰棒還沒開賣，就引起全校師生與家長熱烈討論。校方為了讓這支冰棒更有溫度，設計出獨特創意的冰棒棍，用平板手寫祝福語，透過雷射雕刻機將祝福語刻在冰棒棍上，使一支天然冰棒創造手感溫度，傳遞幸福感動消費者的心，孩子也學會如何「運用科技及創意」來「創造冰棒價值」。

但冰棒要怎麼賣？怎麼將冰棒特色與價值凸顯出來？大同師生與冰棒達人進行產學對話，透過冰棒達人創業故事及閱讀成功行銷案例，解讀行銷手法，進而了解產業行銷成功關鍵。創意行銷課程讓孩子們激盪出許多好點子，包括拍攝冰棒微廣告、設計冰棒海報、透過網路行銷、雲遊學按讚留言送優惠券及客製化冰棒棍等行銷策略，驗收孩子解說與行銷能力。