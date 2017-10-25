澎湖摩西分海步道紅土裸露 民間出現封路聲浪

現今摩西分海步道紅土層裸露，礫石明顯減少。（記者劉禹慶攝）

2017-10-25 18:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來最夯的摩西分海-北寮至赤嶼的海底步道，開放3年多以來，已出現紅土層裸露，原本尖銳的礫石都踏平，高度明顯降低，民間出現封路保育生態的聲浪；澎湖國家風景區管理處表示，已委託國立澎湖科技大學進行調查報告。

位在湖西鄉北寮的摩西分海，利用潮汐漲退的原理，退潮時會出現海底步道，直通對面的赤嶼，陸連島的奇景吸引不少遊客慕名而來；根據澎管處統計，觀光季節平日約有千人，連續假期會出現2千多人，成為澎湖必遊的景點，但隨著人潮的湧入，也傳出對於當地生態的破壞。

由於人潮一波接著一波，除了人腳不斷踐踏外，更有遊客直接將步道上礫石及珊瑚礁石，玩起打水漂，讓步道上礫石愈來愈少，同時也被踏「平」了，高度愈來愈低，對於當地生態已明顯破壞，因此民間也出現封路的聲浪，但主管的澎管處表示，針對外界對於生態破壞的質疑，已委由澎科大進行學術研究，再研議下一步的做法。

另外原本允許登島的赤嶼，澎管處今年也拉起警戒線禁止登島，並派員管制，根據澎科大研究赤嶼下方已長出植被，顯示生態已恢復；至於海底步道遭到破壞情形，也會等報告出爐後，研議總量管制、導覽收費制或是全面禁止方向進行改善，一切將以觀光與保育並重方式規劃。