拖板車衝過分隔島釀3死 高公局：護欄高度符合規範

2017-10-25 19:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道3號189公里台中龍井、彰化路段，昨日發生南下拖板車衝過分隔島，撞上北上車道小客車，釀3死1傷悲劇，外界質疑國道中央分隔島護欄高度不足。交通部高速公路局交管組長卓明君表示，國道護欄均依據「交通工程規範」規定設置，使用81公分高的形式；加上大型車死亡車禍，在國道全線1050公里中都是隨機發生，沒有集中在特定路段。因此，未來會持續檢討是否有路段護欄需增高，但現階段仍維持81公分護欄。

目前中央護欄標準段採混凝土護欄設計，主要有81公分及107公分兩種型式，與美國州公路與運輸官員協會，出版的2011年Roadside Design Guide中建議中央混凝土護欄為81公分以上規範相符。另外，根據國外及交通部運研所針對「紐澤西護欄高度與防護性關係初探」研究報告，一般道路狀況的混凝土護欄高度需求為81公分，若為大型車翻覆頻繁路段，則可增加高度為107公分至229公分；但防護極限為車輛撞擊角度15度及時速80公里，當車輛速度過快或角度過大時，仍有跨越護欄可能，卓明君表示，像是昨日事故就是車輛失控，幾乎以正面撞擊方式衝撞護欄，這時就很容易會衝過護欄。

卓明君表示，考量國道內側車道除國1圓山－三重外，其餘路段皆禁行大車，若於國道中央護欄採用107公分型式護欄設置，除整體景觀受影響外，將造成小型車駕駛視線上壓迫。因此，目前僅在國1末端373K以南，銜接高雄港路段使用107公分型式，該路段因貨櫃車進出頻繁，國工局設計時就已決定使用107公分型式；其餘路段未來會持續滾動檢討是否有增高必要。

另外，針對轉彎半徑較小的環道路段，高公局已檢視情況比照橋梁、高架橋路段，於原有混凝土護欄設置雙層鋼管欄杆，提高護欄高度至約143公分，加強大型車防護功能。