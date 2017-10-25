挨轟歧視！虎航：12/1起身障、老人乘升降梯登機免費

台灣虎航因加收升降梯登機費用挨轟，虎航表示12月1日起，將開放持有身心障礙手冊、65歲以上老人免費。（資料照，記者姚介修攝）

2017-10-25 18:13

〔記者陳宜加／台北報導〕立委王榮璋今天砲轟台灣虎航，對身障者不友善，坐輪椅搭乘升降梯登機，竟須加收6800元，比機票還貴。台虎善意回應，12月1日起將開放持有身心障礙手冊、65歲以上老人免費。

虎航：升降梯收費是航空公司付給桃機

台灣虎航發言人許致遠說，升降梯收費為航空公司支付給桃園機場，收費標準以桃園機場與各航站收費平均制訂，有需求的旅客可致電客服中心安排並先收費，若當日航班登機口有空橋、不須使用升降梯則退費。

他表示，民航局持續關切並指導相關服務費用收取方式，同時考量避免外界持續誤解、善盡社會企業責任，預計自12月1日由客服中心受理，升降梯比照輪椅服務；凡65歲以上者或領有身障手冊者即可免費申請。有需求的旅客可於訂妥航班後，並最晚於班機起飛5日前洽台灣虎航客服中心申請，相關費用由台虎吸收。

但台灣虎航指出，每天約有2/3航班停在外機坪、沒有空橋，若桃機公司在安排上可以對身障者及台灣虎航有更多空橋安排，旅客與台灣虎航就可減少此項費用的支出。