普悠瑪號花蓮出軌 初判「道岔枕木腐爛」釀禍

2017-10-25 18:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號列車昨天（24日）在花蓮三民站出軌，台鐵工務處長陳仲俊表示，事故原因滿複雜，車輛、號誌、軌道都可能有影響，加上有些數據不是那麼容易取得，目前調查結果尚未出爐；但初步看起來，可能因為路線是不常使用的副線，未發現道岔的枕木因連日大雨腐爛導致。

出軌路段在今年9月底完成新自強隧道切換前，多是於舊自強隧道北口的舞鶴號誌站，進行列車待避、交會，較少使用到三民站副正線。陳仲俊說，出軌事故初步判斷，是因連日大雨造成道岔枕木泡水，有腐爛上浮情況，平常靜態檢查時，僅透過目視、量測儀測量枕木高低及寬度是否足夠；若表面看起來沒問題時，就很難查出異狀。另外，自強隧道切換後1個月，雖有做過動態檢測，但沒有發現到異常。

這個路段是副線，道班人員隨乘機車都是行駛主線，加上之前列車經過時，未有司機員通報有晃動較嚴重情況，所以未發現枕木腐爛。陳仲俊說，現在除了每個月工電聯合檢查，及每半年以人工方式，針對所有道岔做詳細的乙種檢查，昨天已請各工務段，全面加強檢查車輛較少進入的副正線。

早年台鐵軌道枕木，平均壽命可使用7年，近年因氣候變遷及列車密度增加，使用年限越來越短。陳仲俊說，為降低枕木發生腐壞情況，近年開始使用PC材質取代木製，基本上用50年都不會損壞；目前主線軌道上，多已是PC材質枕木。但道岔因為規格較特殊，採購價格較昂貴，所以更換速度較慢。

台鐵：年底前提更換計畫 報部爭取經費

全台主正線、副正線、側線總計約4000套道岔，列車主要行駛的正線有1800套，當中只有600套是PC材質，預計109年再更換600套。每組道岔要更換為PC材質枕木，約需要300萬元，為加速更換，台鐵局預計今年底前提出更換計畫，報交通部爭取經費。