台61西濱快速道台南七股到十份段 最快下月通車

西濱七股到十份段即將通車。（記者楊金城攝）

2017-10-25 18:41

〔記者楊金城／台南報導〕斥資38億工程費，台61線西濱快速道路台南七股交流道到十份交流道的7.14公里長路段，目前已竣工，將在近期、預定最快11月通車，由行政院長賴清德主持通車典禮。

西濱南部路段 提前一年完工

台61線西濱七股交流道到十份交流道段竣工通車，代表西濱南部路段全部完工，比原興建時程明年底完工，提早了一年，西濱將可通車到曾文溪北岸的七股十份交流道，對台南濱海交通、觀光、產業發展幫助很大。

從雲林到台南七股十份的西濱南部路段由西濱南區工程處承辦，採高架方式興建，繼台南將軍交流道到七股交流道在前年6月竣工通車後，七股交流道到十份交流道段接續施工，期間遇上七股鹽埕里民抗議和克服跨越七股溪橋工程，終於竣工，快速道橋下道路並設有173甲線。

其中全長420公尺的七股溪橋，跨越七股溪進入七股潟湖的河口，工程通過環評，採大跨距拱橋設計，最大跨徑150公尺，曾被網路票選為最美麗公路之一，並是西濱少數擁有橋上景觀步道的橋樑，可眺望七股潟湖景觀，視野極佳。

西濱原計畫只到十份交流道，在西濱七股交流道到十份交流道段竣工通車後，未來將再興建跨越曾文溪的景觀大橋，西濱曾文溪橋工程已獲行政院核定，預估工程費40多億元，以銜接安南區台江大道，但曾文溪橋工程必須進行環評。

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