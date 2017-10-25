台灣光復日 日高校生訪新竹體驗台式高校課程

2017-10-25 18:05

［記者洪美秀／新竹報導］今天是台灣光復日，日本神奈川縣立大和西高校學生近300人來新竹市光復中學訪問，兩校學校除進行籃球切磋交流，學生也體驗餐飲調製、米粉製作及美容美姿美儀等，學生們透過交流，彼此比手畫腳，對台灣美食都豎起大姆指說讚，直說台灣高中課程多元有趣，讓他們很驚豔。

光復中學表示，這是日本大和西高校第二度來學校訪問，去年來訪後，兩校就簽下連續3年訪問的交流活動，主要是對學校的課程感興趣，學校會利用學生的畢業旅行活動到台灣訪問，希望藉此增廣學生的國際觀。

兩校學生上午先進行男、女籃球的交流切磋競賽，日本大和西高校女籃校隊在日本具前幾名水準，光復中學女籃隊應對起來有些吃力，但反觀男籃則由光復中學占上風，已進入全國高中甲組籃球競賽前16強的光復中學男籃，頻頻上籃得分，最後演變成所有學生都為日本男籃加油的局面。

除了籃球交流，學生也體驗光復中學的課程，像是飲料調製及台灣米粉、摃丸等美食品嘗，不少日本高校學生都說台灣的食物真好吃。也為兩校的交流活動留下美好印象。

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