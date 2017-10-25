智慧機器人自造基地 中科揭牌

中科管理局今日舉辦「中科智慧機器人自造基地」揭牌儀式。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-25 17:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕AI成為世界趨勢，中科管理局今日舉辦「中科智慧機器人自造基地」揭牌儀式，將辦理機器人自造者的人才培育，提供智慧機器人MAKER分享與知識傳承舞台，只要對AI有興趣的民眾，可上過基地所設的課程，學習如何操作機器，就可自由到基地動手實作。

同時，對於中科管理局設立中科智慧機器人自造基地，在AI人才普遍缺乏情況下，廠商對表示支持，但也建議政府推動AI要務實，要符合產業需要，要跟產業結合 。

中科管理局將污水處理場旁的環境資源展示中心經過整修，打造成為「中科智慧機器人自造基地」，廣達800坪，並列為中央的前瞻計畫，4年有10億元的預算。

「中科智慧機器人自造基地」今天揭幕，科技部次長許有進、中科管理局長陳銘煌、科學工業園區公會理事長沈國榮、台灣區工具機暨零組件工業同業公會名譽理事長卓永財、台中市政府副局長李逸安等人都到場參加剪綵活動，還特別邀請美國辛辛那提大學講座教授李傑與James Glover總裁發表AI robot talk專題演講。

許有進表示，為建構我國AI創新生態環境，奠定我國未來前瞻AI產業發展基礎，將從106～109年共4年20億元的規模，打造以人為本的國際旗艦型「中科及南科智慧機器人自造基地」，此外，自造基地也將鏈結國網中心、園區智慧機械產業、大專校院與高中職學校、民間maker等，建構完整AI生態體系，台灣AI元年，從此刻開始。

陳銘煌表示，中科智慧機器人自造基地將展開AI人才的培育，內將設有精工、木工、雷射刀工及機器人手臂等精密機器，提供給中部各精密機械廠的員工、國小至大專院校的學生 來實作學習，從早上到晚上，但內部有很精密機器，希望要來參與實作的民眾，可以先配合基地的課程。

沈國榮表示，中科已經實質踏入AI人才孵育的計畫，他的公司去年展開全線智能生產線，但過程中卻遇到眾多問題，而問題來自於人，因為過去台中是精密機械為主，但要走到智慧機械，中間過程需要添補，AI的人才是缺乏，需要培育，很高興中科智慧機器人自造基地成立，代表AI人才培育已邁出一步。

卓永財則拜託政府的錢來自稅收，一定要回歸產業，如AI要如何跟產業結合在一起，AI是浩翰的，一定要務實，如很會下圍棋的AlphaGo，拿來下象棋就是白癡。

卓永財並強調，AI很重要，但不要只會為AI而AI，要選擇方向，要選對方向，下圍棋很厲害，但下象棋不會下，是因為沒有軟體在裡面，AlphaGo還需要人類，聰明只在圍棋，不是不能下象棋，而是要給它一套軟體，給它智慧，選項更重。