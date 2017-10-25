打造紙漿藝術農村 彭厝社區環保又美麗

屏縣鹽埔彭厝社區打造紙漿藝術農村。（記者羅欣貞攝）

2017-10-25 17:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕把家戶的廢紙收集起來，屏東縣鹽埔鄉彭厝社區發動青年志工，將紙打成紙漿做為創作媒材，於社區住家圍牆、老屋，創作立體紙漿裝置藝術，有栩栩如生的貓咪、小狗、逼真的農作物等，讓彭厝成為特殊的紙漿裝置藝術社區。

鹽埔鄉彭厝社區近幾年以紙漿為素材美化農村，村中有棟近50年歷史的竹管仔厝日漸衰敗，彭厝社區發展協會理事長林陳翠香、總幹事林素霞、會計蔡秀菊與居民討論後，邀請鹽埔國中美術老師林素梅帶著一群國中小學生，協助完成紙漿貓咪等裝置藝術。

今年彭厝社區在屏縣農村再生專案推動辦公室協助下，進一步打造「社區藝術廊道，運用社區回收廢紙製成的紙漿，由林秀玟老師指導在地藝術家黃柏誠、王睬潔、蔡東霖，以及社區志工葉夢縈、蘇安淳等人合作，以「瓜瓞綿延勤奮傳家」為主題，在村民張玉林宅邸圍牆，創作出成排的藝術紙雕。

社區理事長林陳翠香表示，作為公共藝術創作的紙漿，主要使用隨處可得的廢紙，泡水軟化後加入白膠、石灰、水泥等，青年藝術家運用他們的創意，結合廢棄素材如腳踏車輪框、電扇、桌椅等回收物，以環保為訴求，把街道打造出藝術新風貌，感謝農村再生計畫的協助，為彭厝注入了更美麗的生活元素。