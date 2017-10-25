愛心接力辦桌慶重陽 霧峰長輩樂開懷

霧峰丰饡宴會館今天中午歇業，席開38桌舉辦重陽感恩餐會，讓近400位長輩歡度重陽節。（記者陳建志攝）

2017-10-25 17:44

〔記者陳建志／台中報導〕重陽節將至，為了幫長輩過節，霧峰區丰饡宴會館，今天中午特別歇業，席開38桌舉辦重陽感恩餐會，邀請霧峰區8個社區，近400位長輩一起用餐、歡唱，有食品公司得知主動提供豬腳、腿庫肉，也有人提供雞精、青菜，遊覽車公司更出動4輛遊覽車，免費接送長輩用餐，愛心接力讓長輩度過特別的重陽節。

協助籌劃聯繫的市議員林碧秀表示，霧峰各社區發展協會平時在社區開辦社區關懷據點，中午並烹煮充滿愛心的午餐，重陽節將至，丰饌宴會館基於回饋地方，決定邀請長輩參加重陽感恩餐會，消息一出，樂鴻食品公司免費贊助豬腳、腿庫肉，吉峰民防分隊提供蔬菜，阿土伯雞精也提供200罐雞精，鎰成遊覽車公司更答應免費接送，大家共襄盛舉讓感恩餐會倍感溫馨。

今天中午，霧峰區四德、五福、舊正、丁台、北柳、本鄉、吉峰、六股8個社區，近400位長輩到餐廳參加重陽感恩餐會，鎰成遊覽車公司也出動4輛遊覽車，到各社區接送長輩，長輩開心吃著豬腳麵線、人參雞湯，更上台歡唱一展歌喉，讓重陽餐會熱鬧滾滾，78歲的謝姓阿伯開心感謝餐廳讓大家度過特別的重陽節。

今天包括霧峰區長李鴻裕、市議員林碧秀、李天生，還有投入民進黨此區市議員初選的林德宇都到場祝福長輩重陽節快樂，霧峰公所社會課並頒發感謝狀，感謝餐廳以實際行動重陽敬老。

丰饌宴會館副總陳保亨表示，平時受到霧峰鄉親照顧，為了肯定長輩過去對社會、家庭貢獻，今天中午特別歇業舉辦重陽感恩餐會，感謝這麼多人共襄盛舉，促成這次餐會舉辦； 四德社區發展協會理事長潘享胤則感謝餐廳和大家熱情參與，讓社區長輩度過特別又溫馨的重陽節。