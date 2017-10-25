響應食物銀行 亞太技術學院接力送暖

2017-10-25 17:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行善可以很簡單！安得烈食物銀行與苗栗亞太創意技術學院合力做愛心，由校方募集白米、麵條、米粉、奶粉、罐頭、口糧餅乾等食物，轉交給食物銀行保管，後續將製作方便食用及可長期保存的「膳糧食物包」，提供給貧苦學童，也期盼透過食物銀行概念的推廣，不僅可以避免浪費食物，同時也能讓貧童得以溫飽，健康長大，未來再回饋社會，成為一個正向循環。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，食物銀行的概念是希望提供一個嚴謹負責的公益平台，募集台灣各界的愛心，將多餘可食用的食物捐贈出來，由協會統籌整理，並製作至少6個月食用效期的「膳食食物包」，分送給全台灣約5千個正在成長階段的貧童，因協會並非營利組織，要推動食物銀行都須依靠各界支持，因此這次與亞太創意技術學院合作，得以募集到來自校內師生、社區居民的愛心，效益豐碩。

亞太創意技術學院學務長陳啟清說，食物銀行的概念是1967年源自美國，半世紀以來已在全球蔚為風潮，亞太作為學術單位也非常樂於推廣此觀念，也希望透過這樣的義舉，能夠吸引更多社會愛心投入，關懷偏鄉、弱勢學童的起居溫飽。

本次合作共募集約1萬2千元、356包白米、22包麵條、及其他口糧、奶粉、罐頭等100餘份，皆由亞太樂齡大學學員、頭份讀書會、校內師生所捐贈，後續預估仍會獲得更多物資，將一併交由安得烈食物銀行妥善處置。