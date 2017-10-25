上班首日就被炒！ 網友怒嗆女主管：因為妳懷疑人生

2017-10-25 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少人在工作上都曾遇過被刁難、職場騷擾，但有名網友在《爆怨公社》怒指「自己上班第一天就被開除」，而且過程簡直莫名其妙，讓他難以接受。

一名網友在《爆怨公社》指出，昨（24）日是到南崁某科技業上班的第一天，但進公司沒有人帶，只拿了份SOP流程表給他與另一名新同事，原PO就看著那份流程表上面寫著教育訓練一小時，單位同事只丟下一句：「你們先自己看」，上面寫著品檢手法及模式，還有一張張模糊不清的NG照片，因為沒人帶，他們就好奇看老鳥怎麼作業。

但此時公司最大的主管現身了，發現他在看前輩怎麼檢驗後，直接講說：「我覺得你沒辦法適應這部門，我幫你換廠，等等休息完會有人來接你，工作內容跟這裡差不多」。

就這樣，他與另一名菜鳥同事就被換到了其他單位，但從進去到被開除之間，都沒人教導，去請教前輩還會被很不耐煩的對待，而最讓原PO生氣的是，「做完48個面板我包裝包的美美的，到了單位組長手上全部給我拆光光又叫我重新包裝，MDFK！那我剛剛是在幹嘛？做白工？」

最後原PO表示：「我花了8個小時在一個不歡迎我的公司裡，或許在8小時內我能找到一份歡迎我也值得我付出的公司，我知道老鳥都會要求新人盡快上手，但是請問!誰一出生不用學就什麼都會」，直接點名將他調離的女主管，並嗆說：「多少充滿鬥志打拼的年輕人都因為她懷疑人生了。」