義賣助獨老 愛心市集買氣旺

重陽節前夕，中部愛互聯推愛心市集義賣助獨老。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-25 17:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會成立「中部愛互聯」平台，照顧獨居老人，今日在中國附醫推出愛心市集，義賣包括青菜、二手用品等，所得將投入助獨居老人送餐、協助就診等服務。

中國附醫、林增連基金會響應台積電「愛互聯」關懷獨居老人平台，整合中部獨居老人照顧資源，成立中部「愛互聯」，基金會董事長林嘉琪指出，目前照顧中區300餘名獨居老人，提供年節前送餐服務，也延伸到日常生活健康關懷、居家打掃等。

林嘉琪指出，服務以來發現不少獨居老人面臨的未必是經濟問題，更多獨居老人需要的是有人噓寒問暖的情感交流，平台服務致力照顧獨居老人的身心需求。

考量重陽節到來，「中部愛互聯」在中國附醫推出愛心市集，由員工與企業志工募集上萬份物資義賣，所得投入獨居老人照顧，今日義賣會推出，由於物美價廉、買氣旺，不少人開心選購。

中國附醫院長周德陽指出，這次辦義賣會，盼能集結各界的愛與力量，讓年長者在醫院中、社區裡都能獲得妥善的照護。

此外，近來天候早晚溫差大，周陽德也提醒老人家要多注意血壓控制，並記得打流感疫苗，以免因感染流感易造成肺炎等併發症。