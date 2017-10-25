神明搭保時捷「遶境招魂」 南投建醮創意十足

南投縣竹山鎮建醮委員會執行長楊非武（左），恭迎太子爺神尊搭乘保時捷跑車展開「遶境招魂」活動。（記者謝介裕攝）

2017-10-25 17:23

〔記者謝介裕／南投報導〕工欲善其事，必先利其器，神明也不例外﹗

南投縣竹山鎮建醮重頭戲「遶境招魂」活動，今在民俗專家廖大乙「髮祭」好兄弟儀式下揭開序曲，隨後建醮委員會及「國際遊學太子爺團隊」依循古禮恭迎太子爺「出巡」，神明輪流搭乘的黑、白2部保時捷跑車「坐騎」，立即成為各界關注的焦點，民俗專家廖大乙分析表示，保時捷予人快速、俐落之感，黑白就如同太極兩儀象徵陰陽兩利，藉此馨傳渡化好兄弟，家家戶戶安和樂利、合境平安。

「遶境招魂」活動在今日上午11時展開，為表對神鬼之敬意，民俗專家廖大乙剔鬍子、理光頭進行「髮祭」後，身穿「招魂」T恤的遊學太子爺團隊人員，分別開著黑、白2部保時捷跑車從克明宮出發，沿大明路、集山路等道路，從市區一直遶境到山區，費時約5小時完成全鎮28里遶境活動。

廖大乙說，當初建醮委員會造訪鎮內151間大小宮廟，唯獨疏漏太極峽谷裡頭供奉的土地公暨百姓公廟，因峽谷曾發生大山崩造成28人罹難，他曾接到好兄弟托夢，遂以「髮祭」展現虔誠之意，並列入招魂的重點區域。

由於太極峽谷客死他鄉的魂魄太多，招魂人員遂打破過去亡魂衣物招魂的作法，以太子爺身上官服「官蟒袍」卸下火化獻給祭典，再準備五色線，象徵黑暗中的明燈、路線，引渡亡魂不要在人間遊蕩，早登極樂世界，同時也為民眾祈安求福、消除罪業，整個過程莊嚴、肅穆。

建醮委員會執行長楊非武指出，科技日新月異，早期神明出巡多半是坐轎或是信眾抱著徒步護駕，此次因有人感念太子爺靈驗眷顧，才提供保時捷代步，換個角度來想，智慧手機時代已經到來，保時捷搭載神明出巡、遶境，也意味廟方跟著上時代，對信眾的庇佑也又快、又好，何樂而不為?

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