融合鐵道文化 「磚藝火車」現身橫山火車站

新竹縣橫山鄉橫山社區居民集體創作的「磚藝火車」今天公開亮相。（記者蔡孟尚攝）

2017-10-25 17:26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹在地青年劉威廷參與新竹縣文化局的社區生活藝術行腳計畫，利用橫山社區磚廠生產的磚塊，邀請社區居民在鐵路內灣支線橫山站旁合力砌出一輛「磚藝火車」，作品今天公開發表，獲得不少地方人士肯定。

新竹縣長邱鏡淳說，這項裝置藝術不但顯現在地客庄風貌，也融合了鐵路內灣支線的鐵道文化，不但老一輩的人看了有感，小朋友們也喜歡坐上去玩，可說是見老少咸宜的藝術作品，相信一定會吸引不少遊客來參觀，為新竹縣的浪漫台3線路段增添觀光亮點。

劉威廷說，他先聆聽蒐集在地社區居民意見後，以橫山社區內磚廠生產的磚塊，復刻了過去在橫山地區載運茶、木材、橫山梨等重要物產的CK124火車頭，後方的車廂也設計為可以乘坐、休憩的樣式，並在社區砌磚師傅邱信國帶領居民逐步完成「磚藝火車-文化生活記憶」這項作品。

新竹縣政府文化局長張宜真說，為了完成這項集體創作，橫山社區居民在社區理事長陳重詒、總幹事陳華芳的帶領下，先上了10堂生活藝術講座、色彩學、藍染手作等藝術課程，然後在「社區藝術願景論壇」討論出希望改造的閒置公共空間的願景，最後大家一起動起來參與「磚藝火車」的施作也除草、美化橫山火車站，果然打造出亮眼景點。