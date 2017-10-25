舌破好不了阿嬤擔心舌癌 結果是...假牙不合

2017-10-25 17:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕舌破竟跟假牙扯上關係！民眾大都有過俗稱「舌頭破」的舌頭潰瘍經驗，通常1周就會好轉，不過，彰化縣1名83歲的謝姓阿嬤，看過5位醫師、試過多種藥劑及偏方，其舌頭下緣約3公分的潰瘍，卻2個月還好不了，衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方發現，其病因出在半口假牙的內鉤變形，與舌頭不斷磨擦才導致舌頭破，不戴假牙並配合藥物治療，舌頭潰瘍很快就癒合。

許嘉方強調，臨床上有不少假牙不合導致舌癌、口腔癌的病例，此病例若再拖延下去，恐也會變成舌癌，戴假牙者一定要注意戴得合不合適。

阿嬤向醫師說，她看過西醫，醫師開口內膏給她敷用，並囑咐她飲食要清淡，補充維他命C及B群，多吃奇異果，她都照做，但傷口依舊；她也有看中醫，醫師說這是心火大，不要吃油膩及辛辣物，她也照做了，並服用科學中藥，還是無效。

阿嬤前後共找了5位醫師，其間確認她並非舌癌，雖然令她安心不少，但痛到吃不好、睡不好，一直都很折騰，甚至她聽人說可以塗鹽巴消炎，塗到快痛昏也無用，她也曾灌青草茶降火氣，卻搞到拉肚子，直到找上彰化醫院耳鼻喉科就診，終於化解其「舌」頭之恨。

許嘉方表示，舌頭破超過2週未癒就不尋常了，有可能是舌癌或紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，而阿嬤2個月還未癒，又排除上述疾病，就更奇怪了，於是他戴上手套，以手指進行口腔觸摸，才發現是假牙內鉤變形，與舌頭不斷磨擦肇禍，如果是年輕人可能會感受到變化，但阿嬤年紀大，感知力下降，沒有感受到，以致於舌破處一直被磨擦而無法痊癒，最後是不戴假牙才解決。

許嘉方說，阿嬤運氣還比較好，萬一再拖下去，極有可能會變成舌癌，這在臨床上頗為常見，不少病例都是因假牙突出的稜角或材質導致口內黏膜或舌頭受損，也有病例是病人自己用假牙或真牙去頂舌頭，口腔內的傷口細胞一再反覆地潰瘍與修復，最後誘發基因突變，導致口腔癌、舌癌等病變。

許嘉方強調，嘴破、舌頭破是很平常的小毛病，但如果2週還未癒合就是警訊，一定要尋求醫師協助，找出真正原因；另一方面，從這個個案可以發現，假牙若咬合不正，與口腔或舌頭有磨擦，也一定要早日改善。