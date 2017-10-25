推動校園多元文化 成大原住民學生資源中心揭牌

2017-10-25 17:25

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學的原住民學生數目前為139人，比外籍學生少一半，但同樣從學習到生活都需要特別關懷，成大學務處原住民族學生資源中心揭牌，期許此中心成為原住民學生的依靠，並推動校園多元文化的認識與了解，成大也將增聘原住民師資，以期發展出更多彩多姿的學術研究。

教育部綜合規劃司副司長王明源，成大校長蘇慧貞、副校長林從一、教務長賴明德、學務長洪敬富、原資中心主任樂鍇．璞崚岸與高雄大學、遠東科大等設有原資中心的學校都派員出席揭牌盛會。

王明源表示，教育部鼓勵原住民學生數超過100名的大學設立原民中心，提供學業、生活等一站式服務，很高興參與成大原資中心啟用這歷史性一刻。

蘇慧貞指出，紐西蘭尊重原住民，原住民文化、精神都與生活結合，甚至學術研究發展到社會改變都融入，不需要特別開設課程或設行政單位推動，台灣還有很長的路要走、要學習，希望成大全體師生能藉由原資中心平台了解原住民多元文化，也將增聘原住民教師，為校園師資注入多元化元素。

成大原資中心主任由地球科學系原住民籍副教授樂鍇．祿璞崚岸出任，此中心不只是行政單位，還要成為同學調解課業壓力、尋求職涯、課業、生活協助和陪伴的地方，中心備有原住民族相關藏書與影音，並提供空間及設備使用，未來將逐步規劃原住民族微型圖書館。

教育部在101年7月公告「各級政府應鼓勵凡原住民學生達100人以上的大專校院設置原住民族學生資源中心」，目前全台有16個原住民族，成大原住民學生以阿美族、排灣族最多，包括其他11個原住民族，但目前沒有達悟族、噶瑪蘭、拉阿魯哇族3族。