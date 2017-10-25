5大連鎖日料店生菌超標 北市：4家有衛生缺失

2017-10-25 17:05

〔記者周彥妤／台北報導〕「壹週刊」今報導，經自行將5間連鎖生魚片丼飯送交SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗，驗出大腸桿菌群超標、金黃色葡萄球菌。台北市衛生局下午先公布衛生稽查結果，除定食8之外，其他4家有部分衛生缺失。

「壹週刊」今報導，針對定食8、八坂丼屋、築地鮮魚、瞞著爹、百八魚場5間連鎖生魚片丼飯，自行送交SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗發現，定食8康寧店的豪華海景丼、百八漁場西湖店的御品三色丼、瞞著爹內湖店的生魚丼，驗出大腸桿菌群超標；另外八坂丼屋 ATT 4FUN店的超值海鮮丼、定食8豪華海景丼以及築地鮮魚極品三色丼，驗出金黃色葡萄球菌。

衛生局今早表示，已立即派員前往現場衛生稽查，並抽驗丼飯產品檢驗衛生指標菌，檢驗報告最快於14天後簽發，並視現場操作衛生狀況，必要時加驗食品中毒菌。

針對5家店鋪的衛生稽查，衛生局下午先公布結果，現場未發現人員操作重大缺失，惟查有部分衛生缺失，如八坂丼屋（ATT 4FUN店）配料區調味罐及檯面不潔、瞞著爹（內湖店）食品器具夾子置食材蓋子上、百八魚場（西湖店）地面污垢、築地鮮魚（重慶店）天花板剝落等，查現場從膳人員手部清潔無傷口，且均配戴手套及口罩，衛生局針對衛生缺失已開立限期改善通知單，屆期未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，另處分業者新台幣6萬至2億元罰鍰。