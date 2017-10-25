全國首創！台中市明年補助社區關懷據點租金、水電費

2017-10-25 16:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會局擴大老人服務，明年起領先全國首創補助社區照顧關懷據點租金、水電費，希望鼓勵更多社區開辦據點照顧老人，預計逐步達到109年500處據點，甚至1里1據點的目標。

為了照顧社區長輩，台中市社會局已在全市29區設置283個社區照顧關懷據點，提供老人關懷訪視、餐飲服務及辦理健康促進活動，目前約照顧服務2萬4000到2萬5000名老人。

社會局表示，社區照顧關懷據點成立目的，主要是推動預防性照顧服務，由市府輔導民間團體在社區內推動，以在地人提供在地服務的理念，讓社區長輩能就近參加，目前不少社區均規畫有多元活動，包括推動養生班、休閒活動課程等等，讓老人家有地方活動，延續社交生活，落實「托老一條龍」政策。

考量台中市銀髮族群中有7成長者屬健康長輩，期盼再增加社區照顧關懷據點，協助老人家參與活動，增加與社會互動，促進身心健康。

不過，社會局在輔導社區照顧關懷據點時也發現，部份社區雖有心增設據點，卻因為沒有閒置的公共空間，以致無法申辦，必須另外租賃，或是場地的租金水電成本過高，導致民間團體望之卻步。

有鑑於此，社會局編列3833萬元預算，希望從明年起補助據點租金、水電費，減輕民間團體開辦關懷據點的壓力，這項補助也將是創全國之先。

社會局指出，期盼藉由補助，鼓勵並支持民間團體辦理據點服務，109年達成設立500處據點，甚至1里1據點的目標，讓老人家都能就近在住家享受多元活動等照顧，打造宜居城市。