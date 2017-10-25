全台最大拖船6400匹馬力 「高181」亮相！

全台最大拖船 「高181」亮相。左6起分別為港勤公司總經理王派峰、港勤公司董事長張國明、中信造船公司董事長韓碧祥、港勤公司副總經理陳苗鏜、中國驗船中心高雄聯絡處處長高世榮、日本驗船協會高雄事務所所長吳金峯。（圖由港務公司提供）

2017-10-25 16:31

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣港務公司所屬台灣港務港勤公司新建造的「6400匹馬力港勤拖船」，今天於香蕉碼頭舉辦交船儀式。新加入的生力軍將強化拖船陣容，也能有效增進台灣港務公司所屬國際商港的港勤服務效能，提升國際商港競爭力。

台灣港務公司早在102年9月即購入2艘5200匹馬力拖船，現為因應高雄港萬TEU級貨櫃船及大型郵輪、散裝輪到港曳船作業需求，並增進整體港務港勤船舶服務效能，105年1月下訂新建6400匹馬力級大型多功能拖船，為目前國內最大拖船，今天正式交船。

有別於以往港勤拖船適航範圍僅沿海30浬，該拖船已取得NK船級認證，最遠可至離岸150浬作業；最大拖力上達75噸，航速12節。另船舶配有對外消防達FIFI-1等級，具備大馬力、高靈活度的作業效能，除提升曳船服務品質外，更可強化本國海難救助能力、外海拖帶能量及提供離岸支援船舶等多元服務需求。

另外增設外海航儀設備、船艉拖曳絞纜機及吊卸設備，正符合新世代拖船「高操縱性能、體積小、馬力大、多功能」四大目標。「高181」係於今年4月18日下水，7月26日完工，10月5日驗收完成，10月25日正式加入拖船船隊。

拖船船名：高181、馬力：6400匹、船長：33公尺、船寬：12公尺、設計吃水：3.8公尺、總噸位：499噸。