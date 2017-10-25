慶祝新竹州廳90週年 光雕投影秀、嘉年華邀您同歡

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年是竣工90週年，市府將舉辦系列活動，有光雕投影秀及小小一日市長體驗和州廳歷史建築導覽探索及復古文創，歡迎市民來同歡。（記者洪美秀攝）

2017-10-25 16:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府所在的新竹州廳今年剛好建廳啟用90週年，市府推出為期16天、5大系列精彩活動，週六晚間將由光影藝術宴揭開序幕，打開官廳建築，邀請民眾走入州廳、感受歷史，市長林智堅邀請市民來了解州廳歷史及建築之美，見證州廳不同時期的風華，體會古老建物的創新魅力。

林智堅說，「新竹州」曾是桃竹竹苗地區行政中心，州廳建於1925年，是目前保存完善的官廳建築，他也是全台唯一在古蹟裡上班的「幸福首長」，州廳記錄竹市舊城區都市紋理發展，承載新竹人共同記憶，一代又一代的公務員在這個空間為市民努力。

新竹州廳不僅具歷史文化意義，建築也極具特色，像一樓大廳的「多立克柱列」，是希臘柱式最雄偉、陽剛的建築設計，搭配連續羅馬拱圈，傳達出空間韻律感；就連窗戶設計也不同於左右推窗，採用窗框裏頭的平衡錘和鋼索，以上下拉動方式開啟，是州廳建築獨特之美。

文化局表示，州廳90週年慶祝系列為期16天，首部曲「光影藝術宴」28日登場，炫麗光雕投影將展現州廳建物歷史演變，透過視覺饗宴走過時光隧道，檢視歷史軌跡。將從28日到11月7日每天晚間6點半到9點，每半小時播放一次，結合光雕投影及燈光秀，用光影述說州廳故事。

10月30日是「老時光特展」，有歷史工藝展、州廳歷史展、互動影音裝置展，11月5日、11日則推出「一日小小市長」體驗，邀請小朋友穿上背心、擔任一日市長，體驗「市長日常」，並進行部門導覽遊戲，與市長林智堅模擬開會、批示公文，讓小小主人翁來當家！

11月11日晚間「州廳狂歡夜」匯集多元音樂元素，有知名新竹青年國樂團和電音樂團熱鬧開場，流行創作歌手魏如萱、鼓鼓和丁噹也會來演唱，另11日、12日在州廳中庭廣場和護城河親子公園也有復古風文創市集，有吃、有逛、更可以High，一起感受「州廳狂歡夜」。

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年90週年，其建築充滿各種特色，有希臘風也有日式風，市府邀請市民來體驗及感受這棟90年歷史的建築與文化。（記者洪美秀攝）

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年90週年，其建築充滿各種特色，有希臘風也有日式風，市府邀請市民來體驗及感受這棟90年歷史的建築與文化。（記者洪美秀攝）

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年90週年，其建築充滿各種特色，有希臘風也有日式風，市府邀請市民來體驗及感受這棟90年歷史的建築與文化。（記者洪美秀攝）

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年90週年，其建築充滿各種特色，有希臘風也有日式風，市府邀請市民來體驗及感受這棟90年歷史的建築與文化。（記者洪美秀攝）

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年90週年，其建築充滿各種特色，有希臘風也有日式風，市府邀請市民來體驗及感受這棟90年歷史的建築與文化。（記者洪美秀攝）

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年90週年，其建築充滿各種特色，有希臘風也有日式風，市府邀請市民來體驗及感受這棟90年歷史的建築與文化。（記者洪美秀攝）

新竹市政府所在的「新竹州廳」今年是竣工90週年，市府將舉辦系列活動，有光雕投影秀及小小一日市長體驗和州廳歷史建築導覽探索及復古文創，歡迎市民來同歡。（記者洪美秀攝）