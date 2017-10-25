彰縣賣台中地 每坪1字頭出清…

高鐵彰化站特定區土地因彰基投資購地，土地行情看俏，縣府緊接要再進行第2次標售，並將趁勝追擊賣台中市清水區縣有地。（記者張聰秋攝）

2017-10-25 16:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕要買土地的快來看囉！中部地區不動產交易出現回溫，彰化縣政府財政處將於11月9日進行縣地標售，將出售2筆位於台中市的土地，財政處副處長楊素祝說，若賣出的話，將可為縣庫進帳近10億元，金額可觀。

這是今年第2次標售縣有地，第1次縣府歲入收入進帳10億元，這次，擬標售的土地共2筆，土地都坐落在清水區市鎮北段，面積7433.6坪，每坪單價約12萬元，標售底價9億900多萬元，另1筆土地面積較小，約161.8坪，土地坐落在清水區銀聯段，每坪單價約12萬元，標售底價約1900多萬元，2筆合計9.28億元多。

楊素祝表示，財政處標售縣有地，賣地收入全部進入縣庫，與地政處標售彰化高鐵田中站的抵費地，收入需還開發基金不同。

這次標售作業根據彰化縣縣有財產管理自治條例，以及彰化縣縣有房地出售作業要點，採取公開底價現狀標售和現狀移轉進行，並以郵遞投標競標辦理；有意者可洽彰化縣政府財政處非公用財產科，免費索取投標須知、地籍位置圖、投標信封、投標單，財政處將於11月9日上午10時在縣府簡報室公開開標。