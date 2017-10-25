竹市勞工影展週六開幕 3大主題呈現勞動議題

2017-10-25 16:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為讓社會大眾了解勞工議題，提供知性、多元的紓壓管道，新竹市政府以「勞工之聲！奇蹟年代之後｣為主題，精選台、美、英、韓等國18部優質電影，探討長工時、失業及過勞職災等問題，自28日至11月19日為期四週的週末假日，在新竹市影博館上映，映後並邀請知名網路影評人膝關節等人與談。市長林智堅表示，本次活動全部免費，邀請市民朋友透過網路及現場索票，一起來看電影、開講勞動議題。

林智堅也向勞工朋友致敬，肯定國家社會的經濟與勞工的努力密不可分，期望透過這次影展，「從電影出發」，以不同角度思考勞動議題，映後座談邀請產官學多名專家學者與大家對話，期待以「影同身受」所產生的的同理情感，讓社會大眾更加了解自身權益，激發更多勞動火花，共同創造幸福就業圓夢的城市。

副市長沈慧虹表示，影展分3大單元，包括「勞工滋味：世界工廠的勞動百態」，窺探全球化社會中的各種勞動樣貌；「異鄉異夢：全球移工的生存之歌」呈現各地移工、新移民討生活的勞動紀錄；「美麗數字背後：窮忙世代的反動」則是勞工在職場中面對同儕競爭、勞資不平等，甚至各類職場歧視，進而喚起自我意識、凝聚團結力量的過程。

勞工處長黃錦源表示，影展包含開幕片《不幹了！我開除黑心公司》與閉幕片《我只是個計程車司機》、《關鍵少數》、《樂來越愛你》、《我是布萊克》、《兩天一夜》及《寶貝老闆》等知名影片，也邀請神戲導演賴麗君、網路知名影評膝關節、影評人翁煌德、侯德亮及交通大學教授郭良文、玄奘大學教授胡修維等多位專家學者，參與12場映後座談，與現場觀影者交流互動。

影評人膝關節肯定新竹市政府選片的用心，他認為，影展部部都是一時之選，如坎城影展金棕櫚獎最佳影片《我是布萊克》，描寫來自社會底層的怒吼，挺身而出，扳倒強權。此片為知名電影大師導演肯洛區，透過「勞工」的視角，帶領觀眾看盡社會制度及勞工資源的不公不義，深刻描述「小蝦米對抗大鯨魚」的現實窘境，既寫實又充滿諷刺。

他也強力推薦閉幕片韓國電影《我只是個計程車司機》，膝關節直言，這些影片活生生的反射台灣百萬勞工的縮影，期望能透過影展讓大家省思，喚醒勞工意識的抬頭。

勞工處表示，影展活動全部免費，索票方式分網路及現場兩部分，網路索票詳情請查詢影展官網，現場索票請於每場開演前30分鐘，至影博館前排隊列序發放票劵，每人限換1張。