農業與光電業整合 追日型太陽光電場域觀摩

追日型太陽光電場域使用立柱單軸太陽能面板。（記者廖淑玲攝）

2017-10-25 16:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣綠色資產公司、綠源科技投資5000萬元在雲林設立追日型太陽光電場域，並與桃園農業改良場合作，栽培試種蘭科作物、仙草等高經濟價值作物，今天示範觀摩展現成果，盼掃除「假農業、真發電」疑慮。

桃園區農業改良場人員現場說明仙草栽培試驗成果。（記者廖淑玲攝）

政府推動農業與太陽能發展結合，以農業生產為本，多餘光能用於發電，綠源科技研發追日型立柱單軸太陽能面板並與桃園農改場合作，在追日型農棚底下進行多種作物栽培的田間試驗，搭配智慧型微氣象物聯網監控儀器，太陽能板隨日光強烈移動，經過6個月實驗，評估出14種作物符合光電設施下仍可達到70％產量還兼具發電效益，立委蘇治芬、前農委會主委曹啟鴻、農委會企劃處長蔡昇甫等人到場參觀後讚不絕口。

立委蘇治芬、前農委會主委曹啟鴻等人聽取桃園農改場人員說明試驗成果。（記者廖淑玲攝）

蘇治芬表示，要解決空氣品質不佳、pm2.5、創造非核家園等問題，創造新的能源勢在必行，參觀綠源的追日型光電場域，提供政府部門及農民新思考方向，盼解決農地與太陽能光電者的矛盾，也要求農政單位應有通盤檢討農地種電政策，找出雙贏。

追日型太陽光電場域栽種的無花果，讓農民驚豔。 （記者廖淑玲攝）

綠源科技董事長壽明驊指出，綠源研發出追日型太陽能光電設施與桃園農業改良場合作栽培試驗，也分別在土庫大荖、虎尾墾地租用農地栽種無花果與火龍果等高經濟價值作物，半年來試驗成果良好，借鏡許多國外成功案例，設計適合40％以下的遮蔽率，將太陽光電模組架高到4公尺以上避免影響機械耕種，讓農業與太陽光電共存共榮。

追日型太陽光電場域栽種無花果等高經濟作物。（記者廖淑玲攝）

綠源科技綠色事業開發部經理陳采嶸強調，該公司從2007年研發追日產品，2014年投入農業生產，從「做中學」，尤其採用追日型太陽能板雖增加6％至10％的生產成本，但可增加15％發電量，以土庫大荖廠租用3.8分農地，平均一年可發電50萬度，預計8年回本，且設施內可栽種高經濟作物，又解決農村人力老化無人耕種等問題，達到農業為本、綠能加值的雙贏目的；蔡昇甫也期待農業與光電業的跨域整合能帶動農業新產值。

追日型太陽光電場域栽種無花果，已見成效。（記者廖淑玲攝）

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