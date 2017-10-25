美食古「雞」！ 全台最古老香雞城加盟店在宜蘭

美食古「雞」在宜蘭，全台最老的香雞城加盟店屹立不搖30年！（記者簡惠茹攝）

2017-10-25 16:27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕香雞城新莊旗艦店昨天下午試營運，香雞城強勢回歸，以烤雞轟炸民眾的味蕾，而香雞城流傳下來「最古老的加盟店」就在宜蘭，屹立不搖30年，今天更因為新莊店開幕，許多人誤打電話到宜蘭店，讓店員電話接到手軟，可見香雞城在台灣民眾的心中仍有相當的地位。

香雞城在1984年由陳欽樂所創立，全盛時期擁有8間直營店、118間加盟店，但是後來都相繼收店，全台一度只剩下宜蘭這家加盟店，座落在宜蘭市東門夜市前，店門口穿著綠色西裝、頂著紅色雞冠的雞雕像，更是許多遊客拍照打卡的熱門地點。

宜蘭加盟店老闆陳虞俊今年67歲，一早就在廚房忙著烤雞，他說，宜蘭加盟店在民國77年開幕，當時跟一群朋友想做生意，剛好香雞城開放加盟，有興趣的朋友就一起合資，在宜蘭開香雞城，他笑著說，後來他年紀大以後，也沒其他事情可以做，就一直開到現在了。

走進宜蘭香雞城，復古的裝潢和30年來的經典菜單，彷彿讓大家走進時光隧道，回到30年前的台灣，店內甚至還有年輕時的澎恰恰為小香腸拍攝的海報，陳虞俊說，很多餐點都是從77年就賣到現在，例如烤土雞，就是最經典的料理！

宜蘭的香雞城不同於西式速食連鎖店，不但有招牌烤土雞、琵琶雞，甚至還有香雞便當、咖哩雞肉飯和義大利麵，尤其奶酥葡萄小餐包更是相當懷舊，28歲的林先生說，這裡跟小時候對香雞城的印象一模一樣，到現在他都還是時常來買烤雞。

由於新莊店昨天下午開始試營運，許多人誤打電話到宜蘭店要訂烤雞，店員電話接不完，但店員笑笑地說，沒關係啦，等大家之後知道新莊店的電話，以後就不會誤打了！