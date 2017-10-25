稱愛因斯坦下地獄！ 淨空法師：因為沒受過中國傳統教育

淨空法師曾表示有收到消息，愛因斯坦的靈魂現在在地獄。（圖翻攝自影片）

2017-10-25 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期部分宗教團體引起社會非議，讓大眾開始反思這些受人景仰的宗教領袖們所說的話有無道理。而佛教界知名僧侶淨空法師過去講道的影片近期在網路上引起討論，因為內容竟說「愛因斯坦在地獄」，因為要承受發明原子彈所造成的罪過，還稱「如果愛因斯坦受過中國傳統教育，他不會發表」。

淨空法師在講道時表示，「今天我們看到一個消息，愛因斯坦在地獄，什麼地獄？原子彈的地獄，這從前沒有」、「原子彈爆炸那個時候，人死的時候受的（苦），他要受這個罪，苦不堪言啊」、「這個東西他發明的」、「如果愛因斯坦受過中國傳統教育，他決定不幹這個事情，他知道他也不會發表」

此番言論讓許多網友譁然，因為愛因斯坦只提出相對論，並未親自進行原子彈開發。當年因為受德軍侵略與發展核武的壓力，才讓愛因斯坦曾與其他科學家連署，建議美國儘快開始進行原子彈的相關研究，這也讓羅斯福總統採取行動，最終導致了曼哈頓計劃開發出第一枚原子彈。在廣島原爆後，愛因斯坦相當後悔自責，認為這是「一生中最大的錯誤和遺憾」、「早知如此，我寧可當個修錶匠。」

網友則對此表示：「消息如何收到？傳訊息？」、「聽說火藥是中國人發明的！」、「地獄抓錯人？原子彈不是他做的啊，他只提供一部分知識啊」、「沒知識也要有常識。」