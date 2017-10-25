蘇拉路徑更接近台灣？ 氣象局：週五、週六影響最大

2017-10-25 16:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕颱蘇拉路徑出現變數？氣象局昨預估蘇拉將在台灣東部海面北轉，往日本方向前進，估對台影響機率低，但天氣風險公司分析師吳聖宇今天（25日）在臉書表示，蘇拉結構重整後，整體路徑往西偏移，不排除更接近台灣。

氣象局預報員林定宜則表示，氣象局目前預報仍認為蘇拉對台直接影響不大，估週五、週六最接近台灣東部，台南以北及沿海地區都能感受到強陣風，迎風面北部、東北部也會有短暫雨發生。

氣象局最新預報顯示，今年第22號颱風蘇拉，目前距離鵝鑾鼻1730公里的海面上，中心位置位於北緯14.7度，東經135.2度，以每小時24公里速度，向西北進行。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，蘇拉颱風未來路徑仍有變數，由於蘇拉颱風自身結構調整，颱風實際中心位置會比先前預估還要偏西，雖然對台灣造成直接威脅的機會仍不高，但是因較先前預估往西調整，蘇拉颱風不排除比預期還要更靠近台灣，外圍北風氣流可能為北台灣帶來降雨的機會。

氣象局預報員林定宜則表示，預估未來蘇拉會朝西北西方向前進，週五、週六經過台灣東部海域，週日逐漸遠離，在石垣島、宮古島附近海面北上。林定宜說，週五、週六是蘇拉最接近台灣的時候，其外圍雲系將帶來水氣，北部、東半部有短暫雨，中南部影響不大，但台南以北及沿海地區將感受到東北季風威力，風勢明顯增強。

氣溫方面則會比今天略降2到3度，台北低溫20度、高溫23到24度，北部低溫也是20度，高溫則有24到26度，東北部低溫20~21度，高溫則有25、26度，東部22~27度，中南部則要注意日夜溫差，低溫19~20度、高溫29~30度。

值得注意是，蘇拉遠離後，下週一、二會有另一道東北季風南下，北部、東北部低溫將跌破20度，下探18、19度，並出現降雨。吳聖宇預估，這波冷空氣有一定的威力，北台灣的低溫有可能會降到16度左右。