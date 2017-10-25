溯溪違規無法可罰 消保處籲教育部及早入法

2017-10-25 16:07

〔記者陳宜加／台北報導〕教育部去年8月公告「辦理溯溪活動應注意事項」，消保處今年會同體育署與地方政府、教育局及消防局人員，至新北市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣及花蓮縣溯溪場所，針對辦理溯溪業者之行前訓練、教練或指導員、配備、保險及退費進行查核，建議教育部盡速提升法律位階，避免影響消費者權益。

台灣溪谷景觀優美，溯溪漸成為國人重要休閒活動，但溯溪活動常因天候或環境變化發生意外。消保處今天表示，抽查10家業者發現，業者持有證照太過「多元」，有業者僅有勞安證照、救生員證照就舉辦溯溪，還有2家業者根本沒有證照，且體育署應注意事項只能勸導、不能處罰，呼籲教育部儘速改善。

依據「辦理溯溪活動應注意事項」，溯溪業者得有相關證照，消保處實際抽查業者時卻發現，實際有溯溪證照的業者僅有4家，又現行有發放溯溪證照的民間團體非常多，4家業者證照還是由3家不同協會所發放。

消保處長劉清芳表示，應注意事項只能勸導，不能處罰，主管機關也不能開罰，只能透過勸導，已經請體育署盡速提升法律位階，避免影響消費者權益。

消保官王德明也說，應注意事項規範業者得投保公共意外責任險等，半數業者卻投保消費者自身旅遊平安險代替，萬一發生事故，消費者保障將減少許多。

體育署回應，將改善相關辦法的法律位階，國體法已經上路，依規定半年內得有相關子法，將規範溯溪活動。體育署也表示，溯溪考照難度太高，約10年前開辦至今僅2人考取，民間溯溪證也屬合法，未來將先行修正體育署的溯溪證照考照規範，提升考照人數。