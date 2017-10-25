正確認識二戰納粹史 德國老師為台灣高中生上課

安和祥談德國人如何教導下一代正確認識納粹德國。（記者翁聿煌攝）

2017-10-25 15:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣高中生對二戰期間納粹德國屠殺猶太人悲劇和希特勒的認識不足，還當成模仿或崇拜對象，引發國際關注，新北市教育局今天邀請德國在台協會處長歐博哲及台北歐洲學校德國部副校長安和祥為高中學生演講，歐博哲說，德國人嚴肅面對納粹德國屠殺600萬猶太人的歷史悲劇，深刻反省避免歷史重演，也希望台灣年輕人能學到尊重其他國家人民的傷痛。

新北市教育局歷史「十二年國教新課綱歷史素養暨國際視野教育」講座，由德國在台協會代表歐博哲（Mr. Martin Eberts）擔任引言人，台北歐洲學校德國部副校長安和祥（Mr. Daniel Engler）主講，引導師生對納粹史實具全方位的理解與認知，盼以包容與尊重，正確看待德國屠殺猶太人的歷史。

安和祥說，戰後的德國在下一代的歷史教育中，深刻檢討納粹的興起與滅亡對德國和世界的影響，在課程中從納粹奪權中開始，論述納粹崛起時的國際環境、德國當時的經濟危機及國家社會主義的興起、意識型態，到社會達爾文主義、到歧視、隔離和消滅猶太人，唯有正視及不斷反省，才能避免歷史悲劇重演。

也只有真正認識納粹的邪惡本質，才不會錯誤崇拜納粹和希特勒，並且尊重其他國家及人民的歷史傷痛。