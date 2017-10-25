首創「修復式正義法律服務中心」 靜宜大學開設

2017-10-25 15:50

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學全台首創在大學校園設立「修復式正義法律服務中心」，為國內「修復式正義」開啟新里程碑！將以積極態度匯集各方力量，建立修復式正義的教育及執行基地、強化法律專業人員的溝通技巧、培養跨領域專業人才。

靜宜大學「修復式正義法律服務中心」揭牌典禮，由董事長蘇耀文、校長唐傳義、加拿大蒙特婁教區主教湯瑪斯、法律扶助基金會董事陳怡成律師、中國醫藥大學附設醫院精神科醫師鄭若瑟、台中與彰化律師公會代表等人共同見證。

蘇耀文指出，「修復式正義」精神起源於加拿大原住民，第一個法庭案例施行於加拿大安大略省，很榮幸在揭牌典禮中，加拿大安大略省蒙特婁教區主教湯瑪斯蒞臨一同見證。期待透過校園與教會宣導，讓被害者與加害人有效對話及溝通、彼此修復和好，以期能縮短司法程序，勇於面對未來與放下遺憾。

法律系主任王逎宇希望藉由「修復式正義法律服務中心」，提供修復式正義人才認證機制，輔導各校、連結社區、推廣社會，在創造良性對話及善意溝通的環境中，讓靜宜大學成為台灣修復式正義運作中心。

唐傳義表示，修復式正義的核心價值是「非暴力的溝通」，讓傳統的懲罰轉型為修復，以癒合為最終目標。靜宜大學透過服務學習及閱讀與書寫，成為台灣大專校院的典範，期待「修復式正義法律服務中心」，落實以人為本的溝通理念，為台灣貢獻，成為大專校院示範學校。