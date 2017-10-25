樂坐高鐵出遊圓夢 銀髮族歌舞快閃

重陽節快到，高鐵台中站招待多位長者免費搭高鐵到高雄一日遊。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-25 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本週六就是重陽節，為了圓長者搭高鐵旅遊夢，高鐵台中站今天招待曉明基金會日照中心15位長者及家屬志工共30位搭高鐵前往高雄，不但很多老人家第一次坐高鐵，連隨行照顧的4位修女也有人第一次搭，眾人興奮不已，還在高鐵表演歌舞快閃，高唱「我們都是一家人」！

高鐵已通車10年了，有人天天坐高鐵，但有人卻從未坐過，尤其是長者，佔更多的比例沒有搭過高鐵，10月28日就是農曆九九重陽節，高鐵台中站為表達對長者的敬意，今年招待曉明基金會的15位長者坐高鐵到高雄，一圓搭高鐵夢。

曉明基金會執行長黃淑貞修女表示，這是曉明第一次安排所服務的長者搭高鐵，有15位長輩，加上家屬及志工共30位，感謝高鐵招待眾人免費搭高鐵到高雄，很多長輩都是第一次搭，對於今天的高鐵行，昨天晚上就興奮的睡不著。

其中高齡85歲及83歲李爺爺夫婦，是去年7月才到日照中心，得知要坐高鐵到高雄一日遊，兩人都很開心表示要一起參加、一同搭高鐵。

黃淑貞表示，今天有4位修女將陪同前往，其中一位近80歲、在台灣服務近一甲子、來自印尼的林艷卿修女，也是第一次坐高鐵，也是非常興奮，如同小孩子般。

林艷卿修女表示，相當高興能陪同老人家一同坐高鐵去高雄進行一日遊。

今天長者們都相當準時集合，為了表達感謝，眾人還在高鐵台中站大廳進行歌舞快閃，高唱「我們都是一家人」，雖然有長者是坐著輪椅，但還是非常開心的舞動著手，高唱歌曲。

黃淑貞表示，今天的活動是搭高鐵到高雄一日遊，將從鼓山搭渡輪到旗津看海，也會參觀台灣最早天主教堂且已有150年玫瑰聖母殿主教座堂，感謝高鐵的協助，讓長輩們終能圓搭高鐵的夢。

高鐵台中站副站長徐惠萍表示，高鐵公司為實踐企業社會責任，傳遞公益愛心，致力幫助社福團體。透過此次圓夢活動，期望喚起社會大眾對於高齡化社會之關注，號召更多世代及團體一起關心照顧國內長輩，帶領他們走出戶外，體驗高鐵便捷、快速及舒適友善的乘車服務，增加與社會互動，促進身心健康，讓高鐵不只是載客的運具，更是傳遞愛與幸福的列車。

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