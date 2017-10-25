中華電信率先公布 iPhone X資費方案 不到萬元即可帶回家

中華電信今率先公布iPhone X的資費方案。（中華電信提供）

2017-10-25 15:34

〔記者吳柏緯／台北報導〕果粉引頸期盼的iPhone X將於11月3日正式登台！中華電信今宣布，11月3日起將在全台超過540家指定門市及數位門市，正式銷售iPhone X，並同步推出搭配不同資費的購機方案。原價4萬多元的iPhone X（256GB）若搭配租期30個月、月租費2699元的方案，只要1萬1400元就可帶回家。

中華電信今表示，11月3日當天全台指定門市將提前自上午8點起開始營業，並在現場推出「大4G購機方案」，讓民眾選擇最適合自己的方案，並在第一時間就把iPhone X帶回家。

根據中華電信提供的資料顯示，若以租期30個月為基準，民眾選擇月付1399元，iPhone X原價直接下殺近1萬5000元，iPhone X（64GB）與（256GB）購機價分別為2萬1300元及2萬6900元；若選月付1599元，iPhone X（64GB）的購機價則為1萬9300元，iPhone X（256GB）的價格為2萬4900元；若是選擇最高資費，每月2699元的方案，iPhone X（64GB）直接下殺價5800元，而iPhone X（256GB）只需要1萬1400元。

中華電信指出，若民眾選擇1399元以上的資費，將再加贈「FOX+」首年免月租費的好康。此外，不管選擇何種資費，合約期間再享4G上網無限用、行動最大網網內免費、全國超過6萬個CHT Wi-Fi熱點免費用等優惠。

中華電信也提供iPhone專屬「奇機重現Plus」服務，月付288元，就有「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」、「甲地送修乙地取件」、「備用機服務」保障服務，第13個月起免付解約金可提前繳回舊機續約新機，手機最高折抵1.4萬元。