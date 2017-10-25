比機票還貴！身障搭升降梯登機 虎航加收6800元

立委王榮璋今天質詢時砲轟，台灣虎航對身障者不友善。（圖擷取自網路）

2017-10-25 15:32

〔記者陳宜加／台北報導〕行動不便的身障者搭機，坐輪椅搭升降梯登機，加價竟比機票還貴！立委王榮璋今天砲轟，台灣虎航對身障者不友善，搭乘升降梯登機加收6800元，明顯不如國外保障身障者人權。

立法院交通委員會今天審查民航局預算，王榮璋質詢時表示，台灣虎航規定，若飛機停在外機坪、旅客無法走空橋，身障者搭升降梯登機，竟必須多付6800元，來回就是1萬3600元，「搭輪椅比搭飛機還貴！」

他批評，買機票時不知道飛機有沒有空橋，等於到現場才會被多收一筆6800元。以沖繩為例，台虎機票只要4000元左右、促銷優惠更是1000多元就有，但不管機票價格多少，登機費用就是加收6800元，質疑台虎以高昂費用，排除行動不便的旅客或身心障礙者。

「到不了飛機邊、進不了機艙，買機票幹什麼？」王榮璋痛批，若要求座位寬敞、更舒適，加價合理，但提供運輸服務，進機艙必須自行負擔額外收費，其實就是一種排除，正如規定走空橋要收費一樣不合理。

不僅如此，若是視障者搭機，台虎更直接規定，一定要有陪同者並須全額收費，否則不得登機。此外，櫃台報到時因輪椅需托運，借輪椅也要收1500元，經協調後11月起改為有身障手冊或65歲以上長者無須負擔，但若腳受傷、體弱、疾病或身體不適，仍須自費。

王榮璋受訪時表示，台虎解釋，有3分之2航班均停在外機坪，公司無法負擔高昂費用，但該規定不但不符合聯合國身心障礙權益公約，對身障者更是嚴重歧視。其他國籍航空、或國外廉航也無此規定，日本更直接以法規定，身障者搭乘升降梯不得向旅客收費、須免費提供，民航局作為交通主管機關，應負起責任。

交通部長賀陳旦聞言先是「哇」了一聲，並直呼「不敢想像有這樣不合理的要求」。他表示，若是特別排除，就是不可理解的作為，將於2週內了解並說明。

民航局表示，初步了解若其他航空公司若停在外機坪，身障者搭乘升降梯同樣需要多負擔費用，在日本搭乘升降梯也需另外收費，進一步了解後會再說明。

王榮璋說，根據現行身權法規定，航空運輸業者除了民航主管機關規定的安全因素，否則不得有特殊限制或拒絕提供身障者運輸服務；且若航空公司不認同身障者可以單獨旅行、須有陪伴者，也不能額外收費。