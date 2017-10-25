台灣繪本首登紐約舞台 瑞典兒童劇團演繹

2017-10-25 15:14

〔記者林曉雲／台北報導〕改編自2015年國際童書大獎「小飛俠獎」的得獎作品、台灣童書作家陳致元創作的同名圖畫書《Guji Guji》（鱷魚鴨），瑞典大道劇團兒童音樂劇《Guji Guji》，在信誼基金會、文化部、紐約台北文化中心等機構的支持贊助下，28日起將在紐約、華盛頓連續演出5場，劇團特別為美國家庭準備了3首新曲，讓紐約首演精采可期，同時也創下台灣第一本原創圖畫書改編成兒童劇，登上紐約藝術舞台首例。

瑞典大使館表演文化參事Stefan Hansen表示，他迫不及待的想把Guji Guji的魔力傳遞給美國觀眾，瑞典大道劇團在表演中，融合了音樂劇的傳統以及肢體劇場的元素，獨特的舞台魅力，令大人、小孩都很著迷；現在社會環境迫使孩子很早就面臨社群媒體的壓力，甚至必須對抗現實生活以及網路上的霸凌問題，《Guji Guji》傳達的訊息因此產生了很大的迴響與共鳴。

瑞典劇團改編此一繪本、演出兒童劇迄今，2年來演出超過300場，瑞典媒體在「鱷魚鴨」上演時，肯定該齣舞台上一搖一擺的鴨子和鬼鬼祟祟的鱷魚，不僅能讓孩子看得入迷，家長也聚精會神地忘了這是一齣兒童劇，而和孩子一起愛上這個家喻戶曉的圖畫書故事主角鱷魚鴨。去年曾紅回台灣，在信誼基金會與如果兒童劇團的邀請下，來台巡迴演出，場場爆滿，大受台灣家庭的喜愛。

圖畫書故事敘述1隻名叫Guji Guji與眾不同的鴨子，他長得跟所有哥哥、姊姊都不一樣，雖然有著綠色的皮膚、還有尖尖的牙齒，但是鴨媽媽就是喜歡這樣的他。一次偶然的機會，遇上了3隻不懷好意的鱷魚，顛覆了Guji Guji原本以為自己是隻鴨子的想法。

隨著溫暖人心的劇情轉折，《Guji Guji》帶著觀眾走進充滿矛盾與掙扎的身分認同之旅，信誼基金會表示，這樣一個充滿愛與包容、自我認同及種族融和等意涵的故事，跨越了文化疆界，曾被西班牙、紐西蘭、瑞典等多國劇團改編演出。紐西蘭劇團Little Dog Barking改編成偶劇時，在宣傳海報上宣稱，「這個簡單又美麗的故事，帶我們相信自己、相信家人的愛，並且勇敢地與眾不同。」