解決台中電廠空污 藍智庫：啟用核一、核二廠2機組

2017-10-25 16:03

首次上稿 15:01

更新時間 16:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日安排國家政策研究基金會副執行長陳雄文，報告「空氣汙染對國民健康之影響」，並將矛頭鎖定台中火力發電廠，要求啟用原有核一廠1號機、核二廠2號機，做為解決台中火力發電廠空污問題的策略，黨主席吳敦義則在裁示時，質疑民進黨貿然停用核電機組，才會造成空氣品質持續惡化，他呼籲中南部因為空氣污染導致健康受到危害的民眾，勇敢站出來表達心聲，阻止民進黨政府繼續一意孤行的蠻幹。

吳敦義表示，民進黨在綠色能源明顯不足的情況下，貿然停用核電機組，並且以大量擴建火力發電機組來補充不足的電力，因而造成空氣品質持續惡化，影響台灣中南部尤其嚴重，國民黨支持非核家園的理念，但更重視在達到非核家園的過程當中，不應以犧牲國人的健康為代價，他並請國民黨智庫繼續提出更詳盡的論述，由黨籍立委加強監督。

國民黨立法院黨團以及中常會最近鎖定台中空氣污染問題，並藉此質疑蔡政府的廢核政策，陳雄文在報告結論中強調，空氣污染對國人健康的威脅日益嚴重，國民黨雖然支持非核家園目標，「但追求非核家園的過程，不應以犧牲國人的健康為代價」。

針對改善台中火力發電廠空污問題，陳雄文提出3項因應策略，包括只要台中16個空氣品質測站有6個站紫爆，就應降載，更新超過臨界點的燃煤機組，以及啟用原有核電。

陳雄文指出，核一廠1號機發電量636MW（Mega Watt），相當中火的11％，核二廠2號機發電量985MW，相當中火的17％，如果啟用這兩部機組，立刻可以取代1600MW的發電量，相當於中火3部燃煤機組。