想搭無人小巴 彰化高鐵站29日前有機會

彰化縣長魏明谷認為，彰化縣擁有「無人自駕車」最好的試驗空間，因高鐵高架橋下方目前是沒有人、車通行的空間廊道。（記者顏宏駿攝）

2017-10-25 15:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府推動綠能產業，引進無人駕駛小巴士，從今天下午開始開放民眾試乘，上午縣府召開行前試車儀式，縣長魏明谷表示，無人小巴行駛，國內還在試驗階段，北、高兩市的交通路況人車擁擠，無人車行駛變數多，彰化縣可以利用高鐵高架橋下方廊道，串連高鐵彰化站、溪州公園、清水岩露營區（清水之森），載運遊客，形成綠能觀光賣點。

從今天起至29日，縣府在高鐵彰化站開放民眾試乘，試乘長度約1公里，預約登記已於24日結束，民眾若想搭乘可到現場排隊，碰碰運氣。

魏明谷說，彰化縣擁有「無人自駕車」最好的試驗空間，高鐵高架橋下方目前為沒有人、車通行的空間廊道，沿這個廊道往西南可到全國最大的平地森林「溪州公園」；往東可以到中部唯一的平地溫泉「清水之森」。透過低運量的觀光小巴，可以帶動彰化觀光產業，也因為彰化擁有如此得天獨厚的條件，希望全台第一條無人自駕車的試驗車道落腳彰化。

建設處長戴瑞文用「萬事俱備，只欠東風」形容無人自駕車落腳彰化之舉，他說，無人車上路，須具備3個條件，第一是技術，第二是路權，第三則是法令。技術方面，縣府跟法商喜門史塔雷克公司合作，技術沒有問題；路權得跟台灣高鐵協商，只要中央著眼綠能產業發展，廊道下方撥用可以預期；至於無人車的法令，目前相關法令都未上路，縣府傾向以發展綠能產業，另訂「自治條例」，如此無人自駕車就可正式上路。