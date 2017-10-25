短短幾個月多人罹癌 馬賽居民質疑基地台是兇手

ＮＣＣ今派員到民眾屋內檢測，於四樓陽台檢測數值為0.0005，低於法定標準上限0.35。（記者張議晨攝）

2017-10-25 14:52

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路300號一帶透天民宅，今年5月起多名住戶相繼罹癌，居民懷疑是社區某大樓頂的電信基地台惹禍，多次向NCC陳情。NCC今早由北區監理處派員到場檢測，但測得屋內電磁波功率密度僅0點0005，低於法定標準。NCC北區監理處表示，因測量都在標準內，基地台存續與否由民眾與電信業者協商。

ＮＣＣ今派員到場檢測，於基地台旁測得數值僅0.0010。（記者張議晨攝）

馬賽路301號一棟5層樓高的社區大樓，設有電信基地台多年，附近居民原本相安無事，但今年5月起，陸續有多位住戶相繼罹癌，其中某戶民宅屋內4人，就有3人得病，引起當地人心惶惶，甚至有人擔心電磁波影響，整夜難以入眠。

民眾今向NCC代表（左二）陳情，盼政府機關重視。（記者張議晨攝）

民眾懷疑是大樓頂基地台惹禍，多次向宜蘭縣府、縣議員、電信業K者及國家通訊傳播委員會（NCC）陳情，還於馬賽路兩旁拉起布條，寫上「要健康不要基地台」等標語，盼相關單位重視。

住戶不滿電信業者設立基地台，與出席業者代表對質。（記者張議晨攝）

一名劉姓民眾說，他們在此居住將近多年，但從今年5月起，周邊鄰居卻陸續檢出癌症，質疑是基地台導致，希望業者能聽見他們心聲，盡速移走設備，讓周邊罹病住戶安心養病，不要讓他們生活在恐懼之中。

居民不滿電信業者設置基地台，在道路兩旁掛上白布條抗議。（記者張議晨攝）

NCC北區監理處今早派員前往檢測，宜蘭縣議員邱嘉進、林棋山金也到場關心，認為NCC及業者應傾聽民眾心聲。不過，最後在頂樓基地台旁測得功率密度僅0.0012，住戶4樓陽台數值也僅0.0005，低於法定標準值上限的0.35。

社區一棟五層樓大樓頂設有兩家電信業者基地台，引發民眾質疑。（記者張議晨攝）

北區監理處科長蔡亮輝指出，針對基地台設置及電磁波標準，政府均訂有規範，從業者設置位置及電磁波數值來看，業者都在標準之內。

蔡亮輝表示，電磁波是否會導致癌症，目前尚無醫學研究能夠證實，若民眾有疑慮，可與電信業者、大樓住戶協商基地台存續。出席的電信業者解釋，他們在當地設置基地台有段時間，住戶也都知道，如果民眾對此有不滿意地方，會願意協商；不過，因公司已與屋主簽約，還要檢視合約內容再做研議。