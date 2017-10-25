宜縣飯店平均房價貴 縣府：市場機制造成

2017-10-25 14:45

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣飯店平均房間住宿價格較外縣市貴2至3倍，僅次於南投縣，許多遊客反映，在宜蘭住宿真的會讓荷包大失血；宜蘭縣政府工商旅遊處長陳長偉指出，這是市場供需機制造成，房價高代表宜蘭飯店的服務品質好，相信業者能自行調整合理房價，並與縣府協力，為宜蘭旅遊創造利多。

根據交通部觀光局統計，宜蘭縣今年1到7月的平均房價高達6000多元，僅次於南投縣的9000多元，排名全國第2，相較於其他縣市高出2至3倍，雖然整體住房率有在5成以上，但高房價引發許多遊客抱怨，尤其礁溪地區的溫泉大飯店，房價動輒1晚萬元起跳，有遊客表示，這樣的價格根本讓一般平民百姓難以入住。

據傳，宜蘭縣政府今年與縣內各飯店業者座談，希望能調降平均房價，卻引發業者反彈；陳長偉表示，礁溪溫泉是全台灣品質最好的，離大台北地區又只有4、50分鐘的車程，可及性高，飯店提供的設施新穎，服務品質也非常被業者重視，房價的價格受到市場供需機制影響，有什麼樣的品質，就可以收該有的費用。

陳長偉說，每個飯店的業者都有自己的訂價策略，有什麼樣的品質與服務內容，還有搭配何種套裝旅遊，這些就是決定價錢的因素，舉例來說，宜蘭縣飯店大多提供一泊二食的服務，外縣市則多是一泊一食，差了一個晚餐房價收費相對就高。

談到縣府該如何面對飯店平均房價過高的問題，陳長偉強調，依循市場機制政府不該有太多的干預，政府要做的就是提供平台，讓公部門與私部門協力，為宜蘭的旅遊創造最大的利多。