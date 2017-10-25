近日交通不安寧 賀陳旦：運輸安全是最起碼的

2017-10-25 14:43

〔記者陳宜加／台北報導〕近日交通不安寧，台鐵普悠瑪出軌、遊覽車意外撞樹與國道拖板車3死車禍等，交通部長賀陳旦說，運輸安全是最起碼的，台鐵將於1個月內完成調查；另也將檢討道路是否需要更多車種限制，以及訂定車體安全設備「日出」期限。

針對台鐵列車出軌，加上近期沸沸揚揚的漲價爭議，賀陳旦表示，運輸服務上安全是最起碼的，沒有做好就不應進一步與民眾要求，台鐵普悠瑪列車出軌不會與台鐵票價扯在一起，這次出軌是因軌道已經很久沒用，發生路基不穩定的情況，這種事情不可再犯，交通部一定會在1個月之內。檢討及追究相關人員的責任。

他指出，交通部不會在服務未改善下調整票價，也希望大家理解，當財務比較不好時，同仁士氣及設備擴充都會受到影響。

而針對遊覽車撞樹意外，賀陳旦表示，遊覽車通常是商業用車環境，交通部加強評鑑，要求業者自行管理與設備投資，希望業者自行改善。至於發生撞樹的遊覽車，據了解，車況並不差，到底是不是因為道路環境，使得駕駛操作上受到更多調整，除要求司機外，路本身是否應做更多車種的限制，交通部會一起檢討。

至於國三拖板車衝到對向發生3死事故，賀陳旦說，是非常不尋常的，是否是車子爆胎造成的，交通部會整體要求安全設備，也會檢討市面上有沒有成熟設備，在法令上訂出「日出」期限，整體改善安全性。