你和爸媽幾分熟？趣味生活聯絡簿拉近親子距離

2017-10-25 13:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院與7-ELEVEN於10月份，針對21-40歲青壯年人口，進行《你和爸媽幾分熟》趣味大調查，透過網路問卷收集2458份樣本，測試民眾和爸媽的熟悉程度；結果顯示，只有6%的受訪者和爸爸或媽媽「十分熟」，其中不同住的子女佔比更不到1%。

屏基表示，分析其中無法和爸（媽）「十分熟」的原因，大多是因為「不知道爸媽有沒有做健康檢查」、「不知道爸媽三餐吃什麼」，或者「聊天時間太短」。進一步分析，若同時以爸媽為測驗對象的受訪者中，超過六成是和媽媽比較熟，只有不到一成的受訪者和爸爸較熟。

屏基與7-ELEVEN合作〈及早救智〉公益計畫，因此設計了《生活聯絡簿─我和爸媽的小七日記》，找來插畫家Duncan合作繪製主題插畫，幫助子女關心父母不再有障礙。

和媽媽十分親近的Duncan，一聽到有助促進兩代互動、預防失智症，二話不說接下這個「趣味」的插畫任務，也挑戰了「你和爸媽幾分熟」調查，結果竟然比他預期地更好，和媽媽＂熟死了＂！他也分享和媽媽感情融洽的秘訣，就是把媽媽當同儕，看到網路最夯最好笑影片或話題，一定和她分享，兩人也擁有共同的興趣，從生活小細節了解媽媽的生活作息和健康狀態。

屏基說，《生活聯絡簿—我和爸媽的小七日記》將預防失智症的方法彙整成7大關懷主題，要讓青壯年族群就算與爸媽分隔兩地，也能透過生活聯絡簿，拉近彼此距離，同時守護爸媽健康。《生活聯絡簿》提供子女與爸媽的聊天建議，讓子女們跟爸媽的聊天不只問「吃飽沒？」，更要關心爸媽「吃什麼」；搭配筆記欄位，讓子女方便紀錄和爸媽的互動重點和追蹤事項。不只協助爸媽預防失智症，也可透過和爸媽聊天察覺異狀。

屏基建議，以「興趣休閒」為例，研究顯示有嗜好又經常從事休閒娛樂的長輩，可降低38%失智症發生率；因此子女們不妨從較易引發父母興趣處下手，多帶長輩出外走走或培養共同興趣。

即日起，民眾可至全台7-ELEVEN門市索取《生活聯絡簿》試閱DM，更可上網填寫表單，免費索取限量《生活聯絡簿》完整版紙，或直接下載電子版列印使用。