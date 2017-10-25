宜蘭地價評議委員會年底召開 陳歐珀籲調降

2017-10-25 13:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭地價評議委員會即將召開，立委陳歐珀今天在宜蘭縣議會召開「符實土地正義，合理調降地價」記者會，他呼籲縣府要合理調降才能解決民怨。縣府地政處指出，目前還在收集資料作業中，是漲是跌還不能確定。

陳歐珀表示，去年地價稅漲幅宜蘭是全國最高，而且農地平均漲幅過高引發人民強烈反彈，縣議會很多議員都跳出來為民喉舌，他身為中央的民意代表，過去地價稅是每三年調整一次，去年的時候就緊急提出修法，現在已經改為兩年一次，現在面臨縣府地價評議委員會即將召開前夕，他必須站出來為人民發聲。

「地價合理調降才能解決民怨。」陳歐珀指出，宜蘭以農業立縣，土地是人民生活的最大依賴，地價稅如果不能符實調整升降，過度飆漲，形同剝削人民，他向縣府鄭重呼籲，公告地價應該要合理，至少要恢復過去的地價，至於違規農地是否要用調整地價述的方式這是有爭議的他不便多作批評。

地政處長黃志良表示，公告地價現在正積極作業中，年底就會提到地評會去評議，明年就會適用新的公告地價，明年地價漲或跌，資料還在分析中，目前還不知道，而且公告地價不等於地價稅，地價稅有不同用途的稅率，還有歸戶、累進稅率等機制 公告地價不是地價稅漲幅的唯一標準。