用林書豪鼓勵自己 望嘉國小族語競賽雙連霸

屏東望嘉國小學生每天提早到學校，並在課後留下，以課餘時間苦練族語，連續兩年稱霸全國賽。（記者邱芷柔攝）

2017-10-25 13:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「林書豪是每天最早到球場練習、最晚離開球場的球員，我們也是！」學生人數僅有44人的屏東望嘉國小，因為部落母語傳承出現斷層，學生背族語單字就像在背英語單字，在老師林梅君（ljebau‧tjuleng）帶領下，學生們每天提早到學校，並在課後留下，以課餘時間苦練族語，連續兩年稱霸全國賽，拿下原住民族語單詞競賽國小組冠軍。

學生蔡姿穎、曹家寧說，為了要熟悉更多的族語，他們每天提早到學校、最後離開，有時候週末還會到學校加強練習，一開始覺得很辛苦，但老師用林書豪的故事鼓勵他們， 一個板凳球員可以發光發熱，靠的就是不斷的努力，拿下冠軍讓他們覺得辛苦很值得，也讓他們知道，學族語並不是為了比賽、考試，這是他們應該要做的事！

除了在學校練習，隔代教養比例相當高的望嘉部落，在學校努力下，家長們也開始與學校合作，VuVu（排灣族語爺爺、奶奶）們在家中與孩子用族語對話，讓孩子們更加親近族語，「望嘉勇士隊」不負眾望，今年在全國15個縣市、63個隊伍中，再次獲得國小組冠軍。

林梅君說，比賽其實只是手段，讓孩子們真正學會族語是最重要的事，她自己從疏於接觸族語的環境長大，經歷族語嚴重斷層的年代，所以在訓練孩子學族語的過程，她邊學邊教，並覺得自己帶著使命感，要把地方的文化、語言傳承下去。